Зруйновані будинки, вбиті цивільні: наслідки нічного та ранкового обстрілів Харкова

Пряме влучання снаряду в автівку, яка їхала вулицею Харкова. Від водія та пасажира майже нічого не залишилось. Вже встановили: в машині були чоловік з 17-річним сином – вони їхали за довідкою для хлопця, для вступу у виш. Загалом протягом ранку окупанти обстріляли Київський, Салтівський та Основ’янський райони. Загинули 6 людей, 31 – поранені. У торговому центрі під час обстрілу смертельні травми отримав охоронець. Серед травмованих є і співробітник слідства, який потрапив під обстріл. На місцях вибухів правоохоронці вилучили фрагменти снарядів «Ураган». Сильно пошкоджені будинки в приватному секторі.

Олексій Кузміч

Сидели с дочкой за столом, она 30 секунд как ушла – и рвануло. Все окна повылетали, меня в сторону. Она была в другой комнате. Потом второй взрыв, но дальше. С этой стороны и на ту все пробито, мебель все изуродовано. Вон взрыв рядом, 3-4 метра и попало б в дом. Соседский дом загорелся.

Надія Дмитрівна

Вдруг слышу сразу белое, стекла летят кругом и такой грохот и потом вторично грохот был еще.

Уламки снарядів застрягли в стінах – діставали їх працівники ДСНС. В будинках пошкоджені дахи та віконні рами.

Тамара Костянтинівна

Они все вывернуты, но держатся. На 1 этаже одно вывернуто, одно держится. Входная вылетела. Люстра упала, все со стен упало.

Ще один обстріл стався о пів на четверту ранку: російські військові завдали ракетного удару по Слобідському та Основ‘янському районах Харкова. Одна з ракет влучила в 6-поверховий будинок – поранено 74-річну мешканку. Сусідка розповідає: прокинулася після першого вибуху та пішла у коридор.

Анна Іванівна

Рюкзак у меня наготове. Когда я была в коридоре – произошел второй выстрел через 3-5 минут. Очень большая вибрация здания, я подумала, что попало уже в наш дом. Открыла дверь в подъезд, может возгорание, и тут я услышала 3 взрыв, но где-то дальше. Дыма я не увидела, думаю, пока посижу.

В будинку повністю зруйновано один з під’їздів. В деяких квартирах заблокувало двері, людям знадобилась допомога рятувальників. Декого довелося діставати через вікно.

Людмила Єфимівна

Все разрушено, стекол нет, в квартиру войти невозможно, дверь заблокирована. Жилья нет. И стены, и потолки, и пол. Плитка в ванной поотлетала.

Раіса Трофимівна

У меня вся голова была в стеклах. Руки и ноги побиты, на меня упало.

Друга ракета влучила на територію школи, що призвело до пошкодження будівлі навчального закладу. Слідчі дії тривають.





Агентство Телевидения Новости