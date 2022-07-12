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12 пожеж спричинених обстрілами за добу. ДСНС

12 пожеж спричинених обстрілами за добу. ДСНС

За добу з 11 по 12 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, також 5 — для надання допомоги населенню, 2 – проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 – допомога ЖКГ, 6 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 12 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 10 у Салтівському, 1 в Київському районах міста та 1 в Богодухівському районі області.

Горіли житлові будинки, гаражі та легкові автомобілі.Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости

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