Вночі рашисті випустили дві ракети по Харкову

Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає, повідомляють в ХОВА

Щодо стану потерпілих від вчорашніх обстрілів у Харкові: хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець – перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога.

▪️По області протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули 2 людини.

▪️Російські загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області.

На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки.

На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне. Наші воїни міцно тримають свої позиції та готові до будь-яких дій окупантів.

Агентство Телевидения Новости