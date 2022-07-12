Рашисти умисно стратили людей в Ізюмі, які намагалися подзвонити рідним

Росіяни обстріляли гору Кременець в Ізюмі в той час, коли багато місцевих жителів приїхали туди, щоб зателефонувати рідним. Вдарили, за свідченням очевидців, зі свого тилу.

Окупанти почали обстрілювати мешканців Ізюма, щоб завадити їм спілкуватися з родичами, які мешкають на підконтрольній Україні території, повідомляє KHARKIV Today.

Новини з окупації надходять повільно. Тільки на вихідних друзі та рідні ізюмчан дізналися про трагедію, яка сталася у п’ятницю, 8 липня. Того дня, як завжди, десятки мешканців міста приїхали на гору Кременець. Лише сюди, на 218 метрів над рівнем моря, добиває український мобільний зв’язок. Вільно поговорити складно: по-перше, дзвінки часто перериваються, по-друге їх слухають російські військові. Тому можна сказати лише про те, що живі і все гаразд.

8 липня люди також приїхали на гору, щоб поговорити з рідними. На подив, нікого з росіян там не було. Згодом стало зрозуміло чому: приблизно о 14.00 на Кременець посипалися касетні боєприпаси.“Орки завжди стояли на горі і слухали, що кажуть люди. А саме в цей день жодного не було. Загинув мій сусід Денис Щербак, добрий хлопець, у нього дружина залишилася”, – розповіла KHARKIV Today волонтерка Юлія Чередник, якій навесні вдалося врятувати. із окупованого міста свою родину.

Про точну кількість загиблих та поранених невідомо. У деяких ізюмських пабликах пишуть, що поранення отримали щонайменше десять людей. Але дізнатися про це точніше поки що не можуть навіть ті родзинки, які того дня втратили близьких. У місті окупанти не дозволяють людям самостійно ховати померлих, навіть якщо смерть настає з природних причин.“У нас зараз працюють два цвинтарі, але ховати людей не дозволяють. Якщо хтось помирає, то забирають тіло і ховають самі, а де, не кажуть. Ходити на цвинтар теж не можна”, — каже Юлія.

У паблиці “Пошта Ізюму”, який створили під наглядом окупаційної влади, обіцяли опублікувати перелік загиблих поіменно, але до кінця третьої доби так і не зробили цього. Пропагандисти звинувачують в обстрілі українських військових. Але родзинки бачили, що снаряди відлітали з глибокого російського тилу в Ізюмському районі.

“Удар був завданий касетним снарядом, коли люди збиралися для дзвінків в Україну. ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними снарядами. Не кажучи вже про те, що реальної причини для завдання таких ударів немає”, – розповів керівник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.Причин того, чому росіяни атакують мешканців Ізюма, який уже й так окупований, може бути кілька. Найочевидніше — звинуватити ЗСУ у тому, що вони б’ють по мирному населенню. Останнім часом українська артилерія успішно підпалює склади боєприпасів у російському тилу, тому пропагандистам важливо показати, що ЗСУ разом із військовими нібито обстрілюють мирні міста. Такі ж новини про обстріл мирних кварталів з’являються в донецьких та луганських соцмережах.

Агентство Телевидения Новости