Не лише загроза через вибухи. У Харкові першій випадок бутулізму.

До Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізований 40-річний хворий з симптомами ботулізму. Як встановили в харківському лабцентрі, отруївся містянин в’яленим нечищеним карасем, який купив у кіоску. Наразі на цій точці проводиться перевірка.

Як повідомлялось раніше, ботулізм – тяжка харчова токсикоінфекція, яка виникає внаслідок потрапляння в організм людини екзотоксину бактерій Clostridiumbotulinum. Після інкубаційного періоду, який триває від однієї-двох годин до 10 діб, у людини виникають симптоми, серед яких на перший план виходять специфічні, характерні для цього захворювання симптоми, пов’язані з паралічем м’язів: розлади зору («туман» або «сітка» перед очима, диплопія (двоїння зображення); утруднене ковтання, голос стає гугнявим, тихим або зовсім пропадає; в тяжких випадках – утруднене дихання. При виникненні таких симптомів – і це найголовніше – необхідно якнайшвидше звернутись за кваліфікованою медичною допомогою, оскільки єдиним способом лікування є введення хворому ботулінічного антитоксину.

Водночас нагадуємо та наголошуємо, що в літній період року, коли виникають сприятливі умови для життєдіяльності збудника ботулізму, значно зростають ризики, пов’язані не лише із вживанням продукції домашнього виготовлення, але й продукції промислового виробництва. За результатами багаторічних епідеміологічних спостережень, в Харківському регіоні причиною більшості випадків захворювання на ботулізм є саме сушена (в’ялена) риба. І саме тому рекомендуємо любителям солоної рибки в теплий період року взагалі утриматись від вживання цього харчового продукту. Тем більше медики наразі перенавантажені.

Агентство Телевидения Новости