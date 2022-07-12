Вночі ракети рф перемогли спортивний майданчик (фото)

Слідчі зафіксували наслідки ракетного удару російських військ в Шевченківському районі Харкова

Внаслідок обстрілу країни-агресора снаряд влучив у двір між житловими будинками. Частково пошкоджені розташовані поруч будівлі. На місці влучання ракети утворилася вирва. Зазнав руйнувань дитячий спортивний майданчик.Військові рф продовжують нищити інфраструктуру міста, будівлі житлових районів та навчальні заклади Харківщини.

Повідомлення про влучання снаряду надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 12 липня о 3:50.За адресою виїжджали керівники та слідчо-оперативна група райуправління. Правоохоронці провели огляд місця події. Задокументували злочин країни-загарбника та зібрали уламки снаряду. Зафіксували всі руйнування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости