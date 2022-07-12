14 поранених залишаються у лікарні після російського артобстрілу Харкова 11 липня

Після російського артобстрілу Харкова 11 липня у лікарні перебувають 14 харків’ян.

Про це 12 липня Суспільному повідомили у медзакладі, куди після обстрілу доправили 18 поранених.

“Після вчорашніх обстрілів “дуже військових об’єктів” до нас було госпіталізовано 16 постраждалих дорослих, двоє дітей були госпіталізовані до дитячого відділення. Поранення були легкого і середнього ступенів тяжкості, більшість з них перебуває у хірургічному відділенні, певна кількість людей була відправлена додому ще вчора, певна кількість піде сьогодні додому. Дякувати Богу, всі пошкодження незначні, важких постраждалих не було, хворі всі були оброблені в межах відділення, жоден з них до операційної не подавався”, — розповіли Суспільному в лікарні.

11 людей перебувають у хірургічному відділенні, ще троє — у травматології.

“Пошкодження м’яких тканин, різних ділянок тулуба і кінцівок з наявністю уламків, які виймалися з м’яких тканин. Одна жінка перебуває у відділенні нейрохірургії, там є перелам кісток черепа. Це, мабуть, на сьогодні найважче пошкодження. У всіх мінно-вибухові травми, без винятку”, — додали медики.

Вік поранених — від 25 і до 70. Люди, які постраждали від учорашніх обстрілів — це люди, які були на роботі в шиномонтажі, у торговельному центрі, на вулиці.

“Серед немає жодного, хто б мав відношення до військової справи”, — сказав лікар.

Агентство Телевидения Новости