Олег Синєгубов проінспектував, як зміцнюють оборонні споруди на Харківщині

Місцева влада усіх рівнів Харківської області має підтримувати постійну комунікацію та співпрацю з військовими задля підвищення обороноздатності

Про це під час інспекції планових робіт зі зміцнення обороноздатності на території Лозівського району Харківщини заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба ХОВА.

Очільник ХОВА та військове командування провели спільну нараду в Лозівському прифронтовому районі, де проконтролювали будівництво оборонних споруд та загалом стан обороноздатності району і забезпечення військових.

Олег Синєгубов вкотре наголосив на необхідності місцевої влади усіх рівнів підтримувати постійну комунікацію та співпрацю з військовими. «Перед усіма нами стоїть першочергове завдання – не дати російським окупантам можливості просунутися вперед на території області. А також підвищити безпеку мирного населення громад. Адже на Лозівщину продовжують повертатися місцеві. Вкотре наголошуємо, що перебувати на території району досі небезпечно», – зазначив Олег Синєгубов.

«Дякую місцевій владі за ефективну роботу на благо громади. Ви справжні патріоти, так тримати!», – додав він.

Нагадаємо, 8 липня начальник ХОВА проводив нараду з керівниками військових підрозділів Харківщини, очільниками силових структур, районних адміністрацій, мером Харкова, головами територіальних громад. Тоді під час зустрічі обговорили продовження будівництва мережі фортифікаційних оборонних споруд, забезпечення військових формувань всім необхідним та загалом співпрацю органів місцевого самоврядування з військовими.

Агентство Телевидения Новости