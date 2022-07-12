Енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів на Салтівці

Фахівці «Харківобленерго» ліквідують пошкодження електричних мереж, що сталися через ворожі обстріли у Київському та Салтівському районах Харкова вранці 11 липня.

Внаслідок ракетного удару російської армії із РСЗВ «Смерч» без світла залишилися 70 приватних домоволодінь та близько 10 двоповерхових будинків на вулицях Академіка Павлова, Івана Камишева, Тюрінській та в Автотракторному провулку.

Після огляду електромережі та виявлення пошкоджень фахівці обленерго розпочали ремонтні роботи. Енергетики приводять до ладу розбиті вибухами дроти повітряних ліній електропередачі та вводи до будинків споживачів. Окрім того, за декількома адресами доведеться замінити знищені уламками боєприпасів електролічильники.

Відновлювати електропостачання після варварських дій ворога енергетикам доводиться щодня. Однак незважаючи на хронічну втому та психологічне навантаження, кожне знеструмлення вони намагаються усунути у найкоротші терміни.

Агентство Телевидения Новости