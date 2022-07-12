Із серпня на антибіотики почнуть виписувати електронні рецепти – МОЗ

Із серпня нинішнього року громадяни України зможуть купувати в аптеках антибіотики лише за наявності електронного рецепту.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише «Слово і Діло».

Електронні рецепти на антибіотики – це перший етап запровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання ліків.

«Регулювання продажів антибіотиків шляхом введення електронного рецепту – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані щодо призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше й більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ звертають увагу на те, що нове правило почне діяти в рамках перехідного періоду в медичних закладах, які працюють із електронною системою охорони здоров’я (ЕСЗ). Якщо заклад охорони здоров’я, до якого звертається пацієнт, не підключений до системи, лікар має виписати паперовий рецепт.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Придбати необхідні ліки за рецептом можна буде у будь-якій аптеці свого міста. Для цього достатньо пред’явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.

Тривалість затяжного перехідного періоду визначена до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні установи мають підготуватися до повноцінного переходу на продаж рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЄСЗ.

Нагадаємо, що в Україні протягом 2021-2023 років реалізовуватиметься план щодо впровадження електронних рецептів на ліки, які продаються за рецептом.

У жовтні 2021 року в Україні набув чинності закон про електронну торгівлю ліками.

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