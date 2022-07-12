Майже вся інфраструктура Циркунів знищена

У Циркунівській сільській громаді на Харківщині п’ятий місяць немає електроенергії, близько двох місяців немає газу. Відремонтувати лінії та газогони нині важко, оскільки громаду постійно обстрілює російська армія.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на голову громади Миколу Сікаленка.

За його даними, у громаді через відсутність зв’язку не працює і система сповіщення про повітряну тривогу.

«Від обстрілів люди ховаються в льохах. Стосовно інфраструктури – майже все знищене. Топкові розбиті, школа розбита», – розповідає Сікаленко.

У населених пунктах з 10 тисяч жителів залишилися близько півтори тисячі. Жителям пропонують виїхати, однак вони відмовляються – не хочуть залишати будинки та худобу.

«Це люди різного віку. Здебільшого літні», – говорить Сікаленко.

Магазинів у громаді не лишилося, всі знищені від російських ударів. При цьому, коли обстріли стихають, люди можуть виїжджати до Харкова.

Волонтерів просять привозити дрова, щоб підготуватися до опалювального сезону.

«Потрібні дрова та вугілля. Я навіть приблизно не розумію, як ми будемо заходити у зиму», – каже голова громади.

Агентство Телевидения Новости