ППО знищили ракети, які летіли вночі на Харків

Вчора ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає, повідоляють в ХОВА

Вночі Харкову намагалися завдати ракетного удару, але наші ЗСУ зробили все, щоб бєлгородський «гостинець» від сусідів «загубився дорогою». Потерпілих немає.

Росіяни завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних мешканців: 2 людей в Харківському районі, 1 людина в Богодухівському, 2 людини в Ізюмському. На жаль, в Слатиному, Харківського району, загинув 55-річний чоловік.

На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій.

В районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького. Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами.

Агентство Телевидения Новости