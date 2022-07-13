Армія РФ спробує взяти кілька невеликих міст на підступах до Слов’янська і Краматорська – британська розвідка

айближчим часом російська армія зосередиться на взятті кількох невеликих міст, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

«На Донбасі російські збройні сили, найімовірніше, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська», – йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються основними цілями російських військ на цьому етапі воєнної операції.

Крім того, у відомстві констатували, що Росія продовжує спроби підірвати легітимність української держави і зміцнити своє управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України.

Також у британській розвідці кажуть, що антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників і такі переслідування, «ймовірно, будуть посилюватися».

Агентство Телевидения Новости