Водію, який проспектом Науки протаранив пішоходів, винесли вирок.

7 листопада 2020 року чотирьох пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на острівці безпеки на проспекті Науки, збив Volkswagen, за кермом якого був 22-річний Алі Хенді. До лікарні тоді госпіталізували трьох. У 10-річного хлопчика та його 48-річного батька діагностували численні переломи. 61-річна жінка була у реанімації. У неї діагностували тяжку черепно-мозкову травму та переломи кінцівок. Через 4 місяці не приходячи до тями вона померла.

Суд встановив, що Volkswagen Passat мчав проспектом Науки зі швидкістю 110 кілометрів на годину. Volkswagen Jetta, що в цей час рухався в тому ж напрямку, вирішив змінити смугу. Водій першої машини, громадянин Єгипту Алі Хенді, спробував ухилитися від зіткнення та в’їхав у острівець безпеки.Провину визнали обидва водії. Крім того, Алі Хенді фігурував у справі про хуліганство. У травні 2020 року він разом із двома спільниками напав на чоловіка та порізав його ножем.

Під час розгляду підсудний громадянина Єгипту повністю визнав провину та добровільно компенсував збитки потерпілим у обох справах.

За сукупністю злочинів Алі Хенді засудили до шести років позбавлення волі. Також на три роки заборонили керувати автомобілем.

Другого учасника аварії засудили до чотирьох років позбавлення волі з дворічним позбавленням прав водія. Однак, покарання йому замінили на три роки випробувального терміну. На даний момент вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляції.

Агентство Телевидения Новости