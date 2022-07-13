У Харкові через ЦНАП подали заяви про пошкоджене майно близько тисячі громадян

Через Центр надання адміністративних послуг міста Харкова та його підрозділи громадяни подали 953 заяви про пошкоджене майно.

У ЦНАП міста Харкова нагадали, що держава зараз збирає дані зруйнованих приміщень, для того щоб надалі відшкодувати втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен громадянин може подати заяву, звернувшись до ЦНАП міста Харкова та його територіальних підрозділів.Для подання заяви необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та телефон (необов’язково смартфон). Також необхідно знати дату пошкодження та загальну площу майна. Підтверджувати заяву фотографіями бажано, але не обов’язково, за наявності їх можна надіслати на електронну пошту ЦНАП. Після цього буде роздруковано підтвердження, що заява подана.

Також громадяни можуть самостійно повідомити про пошкоджене майно. Зробити це можна онлайн через державний сервіс «Дія».

Агентство Телевидения Новости