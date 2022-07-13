Окружною прокуратурою завершено досудове розслідування щодо трьох прибічників країни-агресора

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області протягом липня 2022 року затверджено та направлено до суду три обвинувальних акти щодо трьох прихильників «русского мира».

Зокрема, 53-річний уродженець смт Сахновщина Красноградського району розповсюджував у забороненій в Україні соціальній мережі проросійські публікації. В оприлюднених матеріалах чоловік схвалював та підтримував збройну агресію РФ на території України.

Також перед судом постане 48-річний мешканець м. Красноград, який неодноразово здійснював публічні заклики до підтримки РФ у війні проти України.

Щодо вказаних осіб направлено до суду два обвинувальні акти за публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Крім того, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Так, у червні 2022 року уродженець с. Зачепилівка Красноградського району з метою схиляння інших людей до своєї проросійської позиції виправдовував збройну агресію РФ, називаючи її вимушеною, необхідною та такою, що піде на благо українського народу, схвалював рішення та дії керівництва РФ, направлені на ведення війни проти українського народу.

Наразі три обвинувальні акти направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Красноградського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за матеріалами Лозівського міжрайонного управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости