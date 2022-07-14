Вночі окупанти здійснили ракетні удари по Харкову, зокрема знову по метродепо (фото)

За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі військові країни-агресора завдали черговий ракетний удар по м. Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство в Основ’янському районі м. Харкова та приміщення ангару депо метрополітена у Салтівському районі.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости