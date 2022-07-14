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Вночі окупанти здійснили ракетні удари по Харкову, зокрема знову по метродепо (фото)

Вночі окупанти здійснили ракетні удари по Харкову, зокрема знову по метродепо (фото)

За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі військові країни-агресора завдали черговий ракетний удар по м. Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство в Основ’янському районі м. Харкова та приміщення ангару депо метрополітена у Салтівському районі.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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