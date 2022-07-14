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Затримано ватажка ОПГ, яка розкрала пісок на Харковщині

Затримано ватажка ОПГ, яка розкрала пісок на Харковщині

СБУ затримала організатора злочинного угруповання, який переховувався від слідства за розкрадання українських надр на 1 млрд грн

Більше 5 місяців зловмисник переховувався від слідства за організацію нелегального видобутку будівельного піску на Харківщині у промислових масштабах.

За висновками експертизи, його незаконна діяльність завдала збитків бюджету та природоохоронному фонду держави у розмірі майже 1 млрд грн.

На початку цього року СБУ знешкодила злочинну групу, яка облаштувала декілька нелегальних кар’єрів на території Роганської об’єднаної територіальної громади і вивозила пісок у промислових масштабах.

Тоді правоохоронці затримали трьох організаторів незаконного бізнесу. Проте їх ватажок переховувався від слідства і був оголошений у загальнодержавний розшук.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Встановлено, що зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета на прізвисько «Князь», чию банду СБУ знешкодила у липні 2020 року.

Агентство Телевидения Новости

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