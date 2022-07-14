Обстріли Харкова та області, є постраждалі. ХОВА

Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова – о 23 год та після 2 год.

Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, повідомляють у ХОВА.

Протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі. В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

Протягом доби від російської агресії постраждали та госпіталізовані 2 мирних жителів Чугуївського району.

▪️На лінії зіткнення протягом минулої доби тривали активні бойові дії. В районі Ізюма російські окупанти вели вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля.

Ворог намагався йти в наступ в напрямку Курульки, але вкотре зазнав невдачі та поніс втрати.

Агентство Телевидения Новости