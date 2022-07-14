Росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: серед загиблих – дитина

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей, відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка”, – повідомив Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції у Telegram.

Як зазначається, на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

“Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію”, – зазначив Клименко.

Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, 4 ракети над областю збили сили ППО.

На офіційному Telegram-каналі президента Володимира Зеленського оприлюдненене відео з наслідками російського удару по місту.

Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?

Нелюди.Країна-вбивця. Країна-терорист, – написав Президент.

Агентство Телевидения Новости