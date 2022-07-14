Call-центр Обленерго перевантажений, абонентам рекомендують користуватись чат-ботом

Як повідомили у “Харківобленерго”, навантаження на телефонні лінії товариства – надзвичайне, а співробітники колл-центру часто працюють в екстремальних умовах – наприклад, у бомбосховищі.

“Кількість дзвінків під час війни колосальна. Це залежить від багатьох факторів, зокрема від інтенсивності ворожих обстрілів. Так, у березні було понад 84 тисячі дзвінків, у квітні – 42 тисячі, а в липні тільки за перший тиждень – понад 27 тисяч”, – розповіли в обленерго.

Серед питань, з якими звертаються харків’яни: відновлення електропостачання після прильотів, провислі проводи, згорілі електролічильники. Також телефонують споживачі, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

“Щоб дізнатися, чому зникло світло, коли буде відновлено електропостачання, або щоб просто передати показання лічильників, користуйтеся, будь ласка, електронними сервісами: (https://oblenergo.kharkov.ua/pokaz) мобільним додатком “Харенерго”, особовим кабінетом на сайті товариства, чат-ботами у Viber або Telegram. Подумайте про тих, хто зараз, можливо, у небезпеці і намагається додзвонитися, щоб повідомити про аварійну ситуацію або пожежу”, – звернулися в обленерго до харків’ян.

Агентство Телевидения Новости