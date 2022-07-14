Розбір завалів у Часовому Яру закінчено. Кількість загиблих зросла до 48.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області на сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

“Рятувальники Донецької області завершили роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру. Станом на 09:30 14 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 48 загиблих, з них 1 дитина (хлопчик біля 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб”, – йдеться у ньому.

Наразі проведено 100% робіт з розчищення завалів, проведено розчищення та розбирання понад 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Повідомляється, що від Головного управління ДСНС до проведення робіт залучалося 323 особи особового складу та 9 одиниць техніки.

Росіяни вдарили з “Ураганів” по багатоповерхівці у місті Часів Яр Донецької області в ніч на 10 липня. Однак пізніше повідомили, що удар міг бути завданий ракетою “Іскандер”.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар по місту Часів Яр. Президент підкреслив, що окупанти здійснюють обстріли по житлових будинках цілком свідомо і обов’язково будуть знайдені.

Агентство Телевидения Новости