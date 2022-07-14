Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 53

Війська РФ втрачають наступальний імпульс — Міноборони Британії

Війська РФ втрачають наступальний імпульс — Міноборони Британії

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, за останні три дні російські окупаційні війська на Донбасі не досягли жодного суттєвого просування і в цілому ризикують втратити наступальний імпульс.

У зведенні британського відомства в Twitter йдеться, що війська РФ продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівня рот і взводів.

«Однак за останні 72 години вони не досягли значного територіального просування та ризикують втратити імпульс, який мали після взяття Лисичанська», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії зазначили, що застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, які використовуються російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо вони не використовуються в переважній масі, чого Росія наразі не в змозі зробити.

У зведенні також йдеться, що незважаючи на останні переговори про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших переговорів щодо завершення війни виглядають малоймовірними.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 