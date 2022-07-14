Війська РФ втрачають наступальний імпульс — Міноборони Британії

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, за останні три дні російські окупаційні війська на Донбасі не досягли жодного суттєвого просування і в цілому ризикують втратити наступальний імпульс.

У зведенні британського відомства в Twitter йдеться, що війська РФ продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівня рот і взводів.

«Однак за останні 72 години вони не досягли значного територіального просування та ризикують втратити імпульс, який мали після взяття Лисичанська», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії зазначили, що застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, які використовуються російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо вони не використовуються в переважній масі, чого Росія наразі не в змозі зробити.

У зведенні також йдеться, що незважаючи на останні переговори про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших переговорів щодо завершення війни виглядають малоймовірними.

Агентство Телевидения Новости