Євробачення вперше відбудеться в одній із країн Латинської Америки

Творці Євробачення планують запустити аналог пісенного конкурсу в Латинській Америці. Про це йдеться в офіційній заяві Європейського мовного союзу.

Таке рішення ухвалили виходячи з того, що в Латинській Америці живе найбільша кількість фанатів Євробачення серед країн, що не беруть участь. Так, наприклад, конкурс 2022 року, в якому переміг український гурт Kalush Orchestra, зібрав величезну кількість переглядів на YouTube в Аргентині, Бразилії, Чилі та Мексиці.

Продюсуватиме шоу Крістер Бьоркман з Voxovation та продюсери Американського пісенного конкурсу та Євробачення в Канаді Андерс Ленхофф, Ола Мельціг, Пітер Сеттман та Грег Ліпстон. Найближчим часом вони розпочнуть пошук міста-організатора Євробачення у Латинській Америці.

Нагадаємо, що ЄМС оголосив про політику розширення Євробачення на інші континенти кілька років тому. Так, у 2015 році постійним учасником конкурсу стала Австралія. 9 травня 2022 року в США вперше відбувся фінал Конкурсу американської пісні (American Song Contest), де перемогу здобула представниця штату Оклахома AleXa. А в 2023 році своя версія Євробачення з’явиться і в Канаді.

Агентство Телевидения Новости