Олег Синєгубов: Формат навчання дітей на Харківщині буде визначений з урахуванням вимог безпеки

Знищуючи освітню інфраструктуру, російські окупанти намагаються позбавити нас майбутнього, але ми не дамо їм цього зробити. Попри усі труднощі Харківщина належним чином буде готова до наступного навчального року

Про це зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час наради 13 липня з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. У зустрічі також взяли участь представники наукової спільноти Харківщини, народні депутати, представники ГУ ДСНС та ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомляє пресслужба ХОВА.

Сергій Шкарлет, зокрема, відзначив, що попри щоденні обстріли, новий навчальний рік у школах Харківщини буде розпочато. “Навчальний рік завершився в умовах щоденних обстрілів і тимчасової окупації окремих районів області. Незважаючи на цинічну агресію рф, дев’ятикласники та одинадцятикласники отримали документи про освіту українського зразка. Всі діти атестовані. Це стало можливим завдяки спільній роботі керівників закладів освіти, педагогічних працівників, батьків здобувачів, учнів і влади на освітньому фронті”, – звернувся до присутніх Сергій Шкарлет.

Також у межах робочої поїздки Міністр освіти і науки відвідав заклади освіти міста Харків, зокрема й ті, що були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів рф.

Окрім підготовки до початку навчального року, під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію у регіоні. Як зазначив начальник ХОВА, Харківщина потерпає від щоденних обстрілів окупантів, які цілеспрямовано знищують, зокрема, і освітню інфраструктуру. “Із 715 закладів загальної середньої освіти області повністю зруйновано 17, а 210 шкіл пошкоджено. Крім того, 150 закладів загальної освіти опинилися на тимчасово окупованій території”, – повідомив Олег Синєгубов.

Окрім цього він зауважив, що окупанти також пошкодили 21 заклад вищої освіти та повністю зруйнували 2 заклади профтехосвіти і пошкодили 16. “Ворог намагається позбавити нас майбутнього, але ми не дамо йому цього зробити. Переконаний, попри усі труднощі Харківщина належним чином буде готова до наступного навчального року. І наші діти, як і раніше, отримуватимуть освіту на одному з найкращих в Україні рівнів”, – сказав Олег Синєгубов, додавши, що Харківська ОВА визначить формат навчання в області у серпні.

Народний депутат Павло Якименко у свою чергу наголосив, що забезпечення безпеки навчального процесу – це одне із пріоритетних завдань для всіх представників влади Харківщини. “Ми не маємо права наражати життя і здоров’я наших дітей на небезпеку і водночас не маємо права через війну позбавити їх можливості здобувати освіту, оскільки це дуже ускладнить їхнє майбутнє життя. Впевнений і представники ОВА, і народні депутати, і керівники всіх рівнів зроблять все можливе, щоб з 1 вересня наші діти мали можливість навчатися, не наражаючи себе на ризик”, – заявив він.

Насамкінець Міністр освіти і науки вручив відзнаки науковцям закладів вищої освіти Харківської області.

Нагадаємо, 12 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов разом з військовим командуванням проінспектував планові роботи зі зміцнення обороноздатності Харківщини. Зокрема, спільну нараду провели в Лозівському прифронтовому районі, де проконтролювали будівництво оборонних споруд та загалом стан обороноздатності району і забезпечення військових. Олег Синєгубов вкотре наголосив на необхідності місцевої влади усіх рівнів підтримувати постійну комунікацію та співпрацю з військовими.

Агентство Телевидения Новости