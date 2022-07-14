Дефіцит бензину: строки подалання

Дефіцит бензину на автозаправних станціях ще лишається. Щоб його подолати потрібно ще півтора-два місяці.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає MMR.

За його словами, ситуація на ринку дизельного пального та зрідженого газу заспокоїлася. Що стосується бензину, то потрібно півтора чи два місяці, поки ринок насититься та сформує запас.

На думку міністра, поки що дефіцит зберігається, але він уже однозначно менший.

«До війни ми імпортували паливо, відсотків 40 було внутрішнього виробництва. Але Кременчуцький завод тричі атакували, розбомбили. Звичайно ж, він тепер нічого не виробляє», – повідомив Кубраков.

Раніше експерти прогнозували, що ціни на пальне у липні сильно залежатимуть від його наявності на заправках. Так, вартість бензину та дизелю має знизитися на 1-2 грн за літр у першій половині липня. Саме це зараз і спостерігаємо. За прогнозами, до жовтня, коли зменшується споживання пального, ситуація на паливному ринку залишатиметься напруженою.

Агентство Телевидения Новости