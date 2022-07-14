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В Золочівській громаді не можуть зібрати врожай: ворог обстрілює хліб

В Золочівській громаді не можуть зібрати врожай: ворог обстрілює хліб

У Золочівській громаді Харківської області впевнені: росіяни навмисно знищують сільське господарство громади.

– Напередодны ввечеры закінчився обстріл, і на Золочівщині палали лани, – розповів “Слобідському краю”   голова громади Віктор Коваленко. – Я впевнений, що це цілеспрямоване знищення сільського господарства.  Ворог влучає в сільгосптехніку, складські приміщення, господарські будівлі. 

Настає час жнив, дозрівають пшениця та ячмінь, але техніка на лани не вийшла – це вкрай небезпечно: тут пам’ятають ситуацію на початку квітня, коли ворог відкрив вогонь по працюючій на ланах техніці.

– Частина господарств знаходиться зараз на лінії супротиву – це Уди, Світличне, Калинове, Карасівка. Все це в прямій видимості ворога. Там ніхто на лани не вийде – це небезпечно, –  пояснює Віктор Коваленко. – Що стосується інших територій, то там багато нерозірваних снарядів – і щоб там працювати, спочатку потрібні сапери, але зараз це неможливо, бо загрози обстрілів існують постійно. 

Раніше ми писали також, що ворог обстріляв Золочів з артилерії: є загиблі, пошкоджені будинки 

Агентство Телевидения Новости

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