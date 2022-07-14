Наслідки удару по депо харківського метрополітену (фото)

Вночі окупанти завдали удар по депо метрополітену в Харкові: обійшлося без постраждалих. В ХОВА показали фото ніслідків.

За даними обласної військової адміністрації, всього по області окупанти зруйнували та пошкодили більше 4800 об‘єктів інфраструктури.

По всій Харківській області 4232 житлових будинки зруйновані або мають пошкодження. В це число входять багатоповерхівки, багатопід’їздні, багатоквартирні будинки – таких більше 2700.

Більше 500 навчальних закладів, 100 медичних установ, 97 закладів культури, 12 промислових підприємств. Усі ці злочини ретельно документують правоохоронці області.

Агентство Телевидения Новости