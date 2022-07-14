Небезпечні маршрути: як працюють харківські веловолонтери

Харківські волонтери приїхали на Північну Салтівку, щоб відвідати пенсіонера, який залишився сам в багатоквартирному будинку.

Вот так люди живут со времен войны. Олег Геннадьевич, будь осторожен. Мы пытаемся найти человека, который выжил единственный в этом доме. Я сюда одна не рискую ездить, меня выручают ребята, которые способны видеть все эти зрелища. Вот это и это тоже. Я очень надеюсь, что народ выбьет всю эту падлюку.

Чоловіка немає вдома – волонтери залишають записку біля квартири та послання напроти під’їзду. Наталя волонтерить з першого дня війни – спочатку просто допомагала друзям та знайомим.

Наталя Харченко, волонтер «Червоного хреста»

Забрать документы, помочь с выездом, найти ребенку питание-памперсы. Невозможно было купить, очереди бешеные стояли. Мои родители 2 дня стояли за продуктами в супермаркет и ни разу не попали. Очереди стояли по 200-300 человек. На Гагарина. И Конный рынок разбомбили в первый же день были прилеты.

На третій день Наталя почала працювати у Червоному хресті.

Наталя Харченко, волонтер «Червоного хреста»

Звонит например, мужчина или женщина. Говорит – я лежу, ходить не могу, меня бросили. Кого опекун, кого семья. Обычно, это когда делают выбор – либо ребенок, либо бабушка. Бабушка говорит – спасай ребенка, и они выезжают. А бабушка лежачая. Обычно это горячие точки. Салтовка, Алексеевка. Мне было их жалко. Они (сотрудники) говорят – не едь. П я ну как, человек умирает от голода. В домах нет воды. И я говорю – пусть это будет под мою ответственность. Вот так я ездила.

В Наталі нема якогось постійного маршруту – вона розвозить продукти, ліки та засоби гігієни по всьОму місту.

Наталя Герасименко, волонтер-логіст «Червоного хреста»

Было недавно мы искали человека, он один живет в доме на Северной Салтовке, действительно нуждающийся. Есть тут на Клочковской, много лежачих. Им нужны средства специально гигиены, которые у нас бывают и мы им можем оказать по возможности помощь.

Адреси намагаються підібрати так, щоб вони були максимально поряд або по дорозі.

Наталя Герасименко, волонтер-логіст «Червоного хреста»

Чтобы минимизировать доставки: если водителям – горючее, если вело – чтоб не по всему городу Харькову ездить. Поэтому сначала мы отбираем адреса и после этого делаем маршрутный лист.

Після цього формується продуктовий набор, до якого потім додають ліки. Не завжди саме ті, які призначив лікар – намагаються підібрати аналоги.

У нас молоко, горошек, круассаны, крупа, мука, хлеб, тушенка, макароны. Наташа, твой маршрут велосипедный. Спрашивай у людей, там есть замены. Если нет – пуст ь возвращают препараты. Будем надеяться, все подойдет.

Перша на маршруті – Надія Павлівна. Жінка погано ходить. На щастя, є сусіди, які допомагають.

Надія Павлівна

Я сижу жду, гремит – я ушла, в коридор. Вот и здесь сидели мы, стулья выносили, соседи выходили. И сейчас ходим в этот коридор стоим.

Ибупрофен, это обезболивающее. Изиноприл. Надо одну синюю принять, одну красную, почитаете.

Тамара Михайлівна зустрічає волонтерів біля під’їзду.

Тамара Батир

– Спасибо, конечно, за любую помощь. Но что ни привезут – крупа эта сечка, она уже тут у нас. А существенного такого нет.

– А что для вас существенное?

– Консервы, тушенка, колбаса. Нам привозили как-то один раз в самом начале сгущенку, молочные продукты. Хороший был набор один раз. Конфеты и печенье.

– Это раньше было. Сейчас плохо, потому что получается, что мы зависим от финансирования. И раньше нам давали больше, это были первые месяцы войны, у нас были хорошие наборы. А сейчас бедно-бедно.

– И консервы были рыбные, и шоколадка…

– Помню, как развозила.

На маршруті Наталя завжди пам’ятає про правила безпеки. Мабуть, тому обійшлося без поранень – тільки синці та подряпини від падінь на землю. Коли їде містом – завжди звертає увагу на можливі укриття.

Наталя Харченко, волонтер «Червоного хреста»

Где-то полуподвальные, где-то открытые подъезды. Если идет обстрел, чтоб ты мог забежать за стены. Если такой возможности нет, падаешь со стороны дерева, чтоб заслоняло от осколков. Если вообще ничего нет – падаешь где стоишь. Сначала падаешь, потом думаешь – это прилет, гром, отлет или что-то другое. На уровне животного инстинкта это все. Страшно. Страшно, когда идет прилет. Идет всплеск адреналина, потом идет злость и думаешь – хорошо, живая, поехала дальше. Очень хочется ругаться иногда.

Наталя захоплюється туризмом. На цей час в неї були заплановані походи у гори – спочатку Монблан, потім Маттерхорн. Зараз доводиться обирати – похід на тренування, або пошук пенсіонера на Північній Салтівці. Можливість комусь допомогти завжди в пріоритеті.





Агентство Телевидения Новости