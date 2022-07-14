В Харкові патрульні роти ТОР затримали наркозакладницю

Патрульні роти ТОР затримали жінку, яка, ймовірно, робила «закладки».

Подія сталась сьогодні в Київському районі міста. Увагу патрульних привернула жінка, яка поводила себе підозріло. Громадянка, побачивши правоохоронців, почала помітно нервувати та намагалась уникнути спілкування з поліцейськими. Патрульні зупинили жінку.

Під час розмови з інспекторами вона повідомила, що має із собою згортки з наркотичними речовинами. Також вона розповіла, що розповсюджує ці згортки через так звані «закладки».

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час огляду речей слідчі виявили та вилучили у громадянки 30 згортків з речовинами синтетичного та рослинного походження. Також жінка вказала місцезнаходження ще 40 таких згортків з речовинами рослинного та синтетичного походження.

Агентство Телевидения Новости