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Очолила незаконний пенсійний орган у Куп‘янську: повідомлено про підозру жінці

Очолила незаконний пенсійний орган у Куп‘янську: повідомлено про підозру жінці

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річній жінці за фактом добровільного зайняття посади громадянином України, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих  функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Куп’янськ підозрювана добровільно зайняла посаду керівника підрозділу пенсійного забезпечення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області». Серед обов‘язків очільниці незаконного органу – видача «допомоги» від країни-агресора у сумі 10 тис. рублів.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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