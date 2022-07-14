ЗСУ відбили штурмові дії окупантів в районі селища Курулька на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 липня. 141 доба війни.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника і далі блокує північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичними БПлА «Орлан-10» поблизу Василенкового і Шевченкового.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости