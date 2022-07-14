В Харківській області в окупованому селищі побили самоназваного голову

Андрій Стрижко з Шевченкового підозрюється у колабораціонізмі та публічній нарузі над державними символами. У ніч проти 11 липня у селищі Шевченкове на Харківщині невідомі побили самоназваного голову Андрія Стрижка, коли той йшов додому.

Після побиття Стрижка в тяжкому стані госпіталізували, повідомляє «Суспільне» із посиланням на власне джерело.

«Одягли на голову мішок та зробили «темну». Деякі кажуть, що вже нещодавно його бачили в церкві, а медики кажуть, що його забрали за межі району. До Куп’янської лікарні не повезли. Хто побив – не знають. Є версія, що самі росіяни для пропагандистського ролика», – розповіло джерело.

«Є інформація, що росіяни ним не задоволені і тому шукають йому заміну», – сказав співрозмовник.

14 червня у соцмережах з’явилося відео наруги над державним символом у Шевченковому. На ньому двоє чоловіків зривають зі стіни герб України, після чого чоловік у головному уборі, схожому на папаху, штовхає уламки герба ногою. Чоловік у папасі – житель селища Андрій Стрижко, який «вважає себе козаком» та симпатизує Росії, повідомило джерело.

18 червня прокуратура Харківщини повідомила Стрижку про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над державними символами України).

29 червня стало відомо, що замість пам’ятного знаку воїнам Антитерористичної операції та захисникам України колаборанти тимчасово окупованого Шевченкового хочуть поставити пам’ятник «матері, що тужить». Пам’ятник воїнам АТО колаборанти знесли 29 червня.

Агентство Телевидения Новости