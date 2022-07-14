У Вінниці після ракетного удару затримали десятки людей: перевіряють на причетність до коригування

Станом на 19:40 відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару у Вінниці (з них 3 дитини). За інформацією ДСНС України, звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини; у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані. Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Від ДСНС працює 348 осіб (в т.ч. кінологічні та піротехнічні розрахунки) та 42 од. техніки.

Після трагедії правоохоронці у Вінниці затримали кілька десятків мешканців. Їх перевіряють на причетність до коригування обстрілу.

Про це під час виїзного брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє «Громадське».

За його словами, затримані зараз проходять опитування в органах поліції і Служби безпеки України. Лише після цього можна буде робити висновки, чи були коригувальники.

Монастирський каже, що поки що навідників не зафіксували. Але він зазначив, що Вінницю обстріляли ракетами, які наводяться за координатами.

Близько 10:45 14 липня у центрі Вінниці зафіксували «прильоти» російських ракет. Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил України, розповів, що окупанти поцілили по місту з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна. Зенітно-ракетні ПС ЗСУ війська знищили дві ракети.

Росіяни вдарили просто в людне середмістя Вінниці, внаслідок чого сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», також частково зруйновано медично-діагностичний центр.

На місці прильотів виникла пожежа. Вогонь перекинувся і на автостоянку, там горіли близько 50 автомобілів. Близько 13 години пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідували.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці відкритим терористичним актом. А очільник МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що обстріл стався міжнародної конференції у Гаазі.

«Це тероризм. Навмисне вбивство мирного населення з метою посіяти страх. росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою», – заявив Кулеба.

Завтра, 15 липня, у Вінницькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок удару. Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв’язок, телефонуйте: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Агентство Телевидения Новости