У двух районах Харкова частково постраждали школи, трамвайні колії, в області є поранені

Вночі ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову. І знову виключно по цивільній інфраструктурі.

▪️Близько 3:00 год дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу.

Ще одна ракета вдарила у подвір’я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо – жертв і постраждалих немає, повідомили в ХОВА

▪️Протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники ліквідовували пожежі.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкових поранень зазнала жінка 69 років.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону.

Окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

▪️Наші захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40-ї бригади знищили дві російські установки «Нона».

Агентство Телевидения Новости