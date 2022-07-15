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Десятки осколків та розбиті вікна. Прокуратура фіксує наслідки нічного удару (фото)

Десятки осколків та розбиті вікна. Прокуратура фіксує наслідки нічного удару (фото)

За процесуального керівництва Немишлянської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

15 липня близько 3 години ночі окупанти обстріляли школу в Індустріальному районі м. Харкова, будівлю пошкоджено.

Крім того, російські військові завдали удару по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та трамвайні колії.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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