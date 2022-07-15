Росія випустила 10 ракет по двох університетах Миколаєва, є поранені

Вранці 15 липня Росія випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили у два найбільших університети міста. Про це повідомляє у Twitter голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді — терористом”, — написав він.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про ракетний обстріл вузів. За його словами, щонайменше двоє людей поранені, на місці працюють рятувальники.

Агентство Телевидения Новости