Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 97

Росія випустила 10 ракет по двох університетах Миколаєва, є поранені

Росія випустила 10 ракет по двох університетах Миколаєва, є поранені

Вранці 15 липня Росія випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили у два найбільших університети міста. Про це повідомляє у Twitter голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді — терористом”, — написав він.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про ракетний обстріл вузів. За його словами, щонайменше двоє людей поранені, на місці працюють рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 