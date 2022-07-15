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Яскрава кар’єра від ватної освітянки до колаборантки: відкрито провадження

Яскрава кар’єра від ватної освітянки до колаборантки: відкрито провадження

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жінка, будучи начальником відділу освіти Вовчанської міської ради, з моменту окупації 24 лютого 2022 року м. Вовчанськ вирішила співпрацювати з представниками країни-агресора.

Підозрювана скликала наради директорів шкіл та дитячих садочків, на яких проводила антиукраїнську агітацію та повідомляла про впровадження стандартів освіти рф. Крім того, жінка закликала колег співпрацювати з новоствореною владою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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