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Українців просят допомогти з інформацією про зруйновану спадщину

Українців просят допомогти з інформацією про зруйновану спадщину

В Україні створили чат-бот з фіксації нерухомих пам’яток, що постраждали через агресію рф

Сервіс розробили фахівці Українського державного інституту культурної спадщини.

«Telegram чат-бот УДІКС є безпечним, анонімним та швидким у використанні, має можливість збирати інформацію на всій території України, включаючи тимчасово окуповані території», – повідомили в інституті.

Тому якщо ви стали свідками руйнації об’єктів культурної спадщини України через агресію окупаційних військ російської федерації — повідомте про це у Тelegram чат-бот @ZruynovanaSpadshchyna_Bot.

Також заявити про пошкодження пам’ятки можна в анкеті, що розміщена на платформі Міністерства культури та інформаційної політики.

Агентство Телевидения Новости

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