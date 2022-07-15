Українців просят допомогти з інформацією про зруйновану спадщину

В Україні створили чат-бот з фіксації нерухомих пам’яток, що постраждали через агресію рф

Сервіс розробили фахівці Українського державного інституту культурної спадщини.

«Telegram чат-бот УДІКС є безпечним, анонімним та швидким у використанні, має можливість збирати інформацію на всій території України, включаючи тимчасово окуповані території», – повідомили в інституті.

Тому якщо ви стали свідками руйнації об’єктів культурної спадщини України через агресію окупаційних військ російської федерації — повідомте про це у Тelegram чат-бот @ZruynovanaSpadshchyna_Bot.

Також заявити про пошкодження пам’ятки можна в анкеті, що розміщена на платформі Міністерства культури та інформаційної політики.

Агентство Телевидения Новости