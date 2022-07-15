“Укри” не дают двинуться даже”. Рашисти скаржаться, що не можуть прорвати оборону Харкова

Російські військові не можуть прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Відповідне перехоплення опублікували представники СБУ.

“Уже місяць сидимо в цьому селі. У наступ рушити нормально не можемо. Укри не дають нам рушити. У них опорники добре обладнані. Танк викотився, по наших відпрацював і відкотився. Наші підуть, а їхні кулемети відкрили вогонь і наші вже не хочуть наступати”, – сказав російський військовий.

Агентство Телевидения Новости