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“Укри” не дают двинуться даже”. Рашисти скаржаться, що не можуть прорвати оборону Харкова

“Укри” не дают двинуться даже”. Рашисти скаржаться, що не можуть прорвати оборону Харкова

Російські військові не можуть прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Відповідне перехоплення опублікували представники СБУ.

“Уже місяць сидимо в цьому селі. У наступ рушити нормально не можемо. Укри не дають нам рушити. У них опорники добре обладнані. Танк викотився, по наших відпрацював і відкотився. Наші підуть, а їхні кулемети відкрили вогонь і наші вже не хочуть наступати”, – сказав російський військовий.

Агентство Телевидения Новости

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