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Комікси, створені на передовій: шедеври від харківського тероборонівця

Комікси, створені на передовій: шедеври від харківського тероборонівця

Таке буває на війні досить часто, коли талановита людина витрачає свій вільний час на створення маленьких, але справжніх гумористичних шедеврів.

Митця з Харківського окремого батальйону ТрО звати Руслан, йому 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни він працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві, видавав книжки для дітей до 5-ти років.

Добровольцем Руслан прийшов до Харківського окремого батальйону ТрО 27 лютого, мотивуючи свій вчинок досить просто – захист землі своїх предків.

Героями його коміксів, частіш за все бувають конкретні люди – бойові побратими. Які при першій нагоді купують папір та олівці, для того, «щоб це шоу тривало».

Про своє захоплення Руслан каже так: «Малюю ще зі школи, тому тепер воюю, а міг би бути депутатом!»

Агентство Телевидения Новости

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