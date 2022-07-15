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Нічні ворожі удари по Харкову було завдано, ймовірно, з С-300 – поліція

Нічні ворожі удари по Харкову було завдано, ймовірно, з С-300 – поліція

Поліцейські оглядають місця завдання ракетних ударів по Харкову в ніч на 15 липня, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

“Постраждалих, на щастя, немає. Обстріляні були території двох навчальних закладів в Індустріальному та Холодногірському районі. У Холодногірському районі пошкоджено трамвайні колії. Звертаю увагу, що на ракетах знову виявлено маркування 5В55, що може свідчити про обстріл ЗРК С-300”, – написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, раніше поліцейські вже знаходили частини від російських ракет, які можуть свідчити про обстріл Харкова С-300.

Агентство Телевидения Новости

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