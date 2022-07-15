На Харківщині попри обстріли тривають жнива

Станом на 14 липня сільгосптоваровиробники намолотили більше 55 тисяч тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур з площі майже 17 тисяч гектарів.

За даними Харківської ОВА, незважаючи на війну та постійні обстріли, на Харківщині тривають жнива на підконтрольній території 4 районів, а саме Лозівського, Красноградського і частині територій ще двох районів – Богодухівського і Чугуївського.

В умовах війни для аграріїв проблемою номер один стали заміновані поля. Через масштабне мінування ворогом певна кількість полів у Харківської області поки непридатна для використання у сільськогосподарській діяльності.

«Нашими профільними Департаментами спільно з Головним управлінням ДСНС у Харківській області максимально робиться все, щоб якнайшвидше надати можливість аграріям виконати збиральні роботи. Інформацію щодо площ розмінування сільськогосподарських земель постійно тримаємо на контролі».

Також за інформацією ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, починаючи з 3 липня на Харківщині відбулося 7 випадків загоряння полів внаслідок ворожих обстрілів. Згоріли понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю в Ізюмському та Чугуївському районах.

За даними Департаменту агропромислового розвитку ХОВА, станом на 14 липня у розрізі культур аграрії намолотили:

пшениці (озимої та ярої) – 37 тис. тонн з площі майже 11 тис. га (4% до площі збирання) при середній врожайності – 35 ц/га;

ячменю (озимого та ярого) – 15 тис. тонн з площі 4,5 тис. га (7%), врожайність – 34 ц/га;

гороху – майже 3 тис. тонн з площі 1,6 тис. га (15 %) врожайність – 18 ц/га.

«На сьогодні лідерами за темпами збирання є господарства Лозівського району, де обмолочено 12% площ ранніх зернових та зернобобових культур та зібрано 23 тис. тонн зерна нового врожаю».

Також він зазначає, що показники найвищої врожайність отримують сільгосптоваровиробники Красноградського району, де з гектара збирають по 44 центнери. У Богодухівському районі урожайність ранніх зернових та зернобобових культур складає 40 ц/га та у Чугуївському – 31,5 ц/га.

Агентство Телевидения Новости