Чоловіка, який неналежним чином виховує двох дітей, притягнуть до відповідальності

До правоохоронців надійшла інформація про конфлікт в родині між батьком та донькою. Такі сім’ї знаходяться в зоні постійної уваги поліцейських для оперативного реагування на проблеми та організації допомоги в їх вирішенні.

﻿15 липня до працівників ювенальної превенції Харківського РУП №1 надійшла інформація про неналежне виконання батьківських обов’язків з боку батька двох неповнолітніх дітей. Під час виїзду на місце поліцейські з’ясували, що в родині нещодавно померла мати, чоловік виховує дітей самостійно. Останнім часом між ним, сином та донькою почали постійно виникати конфлікти. Особливо напружені стосунки у чоловіка склалися з дівчинкою. Дитина висловила категоричне бажання покинути родину і переїхати до рідної тітки. За словами дітей, батько зловживає алкоголем, не працює, психологічно тисне на них і навіть застосовує фізичну силу.

Враховуючи ситуацію, що склалася в родині, ювенальні інспектори прийняли рішення передати 13-річну дівчинку на тимчасове піклування тітки за місцем мешкання жінки. Вирішується питання про притягнення батька до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Агентство Телевидения Новости