Окупанти завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 липня. 142 доба війни.

На Слобожанському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости