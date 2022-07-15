Другое
Перейти к списку новостей
15.07.2022 23:30
Просмотров: 104

Ракетні удари по Дніпру: є жертви

Ракетні удари по Дніпру: є жертви

Вечері близько 21:10 окупанти завдали ударів по Дніпру: ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

В місцевих Телеграм-каналах повідомляють по пожежі, які спалахнули після вибухів. Горіли принаймні три легкових авто. Сильно постраждали дві міських автобуси та будівлі поряд.

Мер міста Борис Філатов повідомляє: «Район вулиці Робітничої, ЮМЗ можуть бути перебої с водою та іншими комунікаціями. Енергетики, газовики та водоканал працюють».  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 