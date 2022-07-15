Ракетні удари по Дніпру: є жертви

Вечері близько 21:10 окупанти завдали ударів по Дніпру: ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

В місцевих Телеграм-каналах повідомляють по пожежі, які спалахнули після вибухів. Горіли принаймні три легкових авто. Сильно постраждали дві міських автобуси та будівлі поряд.

Мер міста Борис Філатов повідомляє: «Район вулиці Робітничої, ЮМЗ можуть бути перебої с водою та іншими комунікаціями. Енергетики, газовики та водоканал працюють».

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