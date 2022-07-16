На Борівщині окупанти викрадають, гвалтують і катують людей.

Борівська селищна територіальна громада на Харківщині вже три місяці повністю окупована російськими військовими. Із захоплених ворогом територій надходять повідомлення про зникнення людей, катування та зґвалтування мирних мешканців росіянами.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Борівської селищної ради. Зазначається, що загарбники поводяться із цивільним населенням по-різному.

Частина з них обмінює машинне масло та дизельне пальне на м‘ясо, молоко, яйця, самогон та інші продукти харчування. Решта ж солдатів РФ займаються мародерством, пограбуваннями та чинять інші воєнні злочини проти мирних жителів.

Останнім часом загарбники почали переміщатися разом із технікою ближче до будинків жителів Борівщини. Це пов’язано з тим, що скупчення сили противника все частіше уражаються ЗСУ. Ховаючись за будинками, “друга армія світу” хоче використати місцеве населення як “живий щит”

“За даними аеророзвідки, зараз російські війська дислокуються у населених пунктах громади та поблизу них. Також великі військові колони проходять через громаду транзитом. Останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше потрапляють під ураження вогнем”, – сказано в повідомлені.

Борівська селищна рада повідомляє, що частина місцевих жителів перейшла на бік ворога. Колаборанти зараз активно співпрацюють із загарбниками.

“Вони розселяють окупантів у будинки своїх односельчан, надають конфіденційну інформацію про земляків, допомагають грабувати помешкання, привласнюють чужий бізнес, сприяють укріпленню окупаційної влади на території громади. Ці зрадники ретранслюють російські наративи про те, що Росія, буцімто, тут назавжди і все буде краще, ніж було”, –повідомляє офіційна влада.

При цьому соціально-економічна ситуація в громаді залишається складною. Багато хто з людей залишився без пенсій та зарплат, водночас ціни на їжу, засоби гігієни та ліки постійно підвищуються. У захоплених громадах немає мобільного зв‘язку та інтернету, а в деяких населених пунктах немає газопостачання.

Агентство Телевидения Новости