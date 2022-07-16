Під завалами на Харківщині загинуло 3 людини. Наслідки обстрілів

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули – 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ.

Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих.

У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких.

Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання!

Агентство Телевидения Новости