РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка
Російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи і намагаються виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України, повідомлє головне управління розвідки
Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України
Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї”.
Повідомляється, що у прикордонних з Україною регіонах, спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.
У розвідці візначають, що європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.