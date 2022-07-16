Наслідки обстрілу Чугуєва (фото)
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 16 липня близько 3:30 російські військові здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв.
Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.
Поранено трьох цивільних: двох чоловіків 37 років та 32-річну жінку.
Пошкоджено низку житлових будинків та школу.
Внаслідок удару зруйнована будівля однієї із шкіл міста, у багатоповерхівці поруч вибиті вікна. У місті пошкоджені нежитлові будівлі та автомобілі.В результаті обстрілу повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок.
Співробітники Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводять огляди місць подій та збирають речові докази.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.