Наслідки обстрілу Чугуєва (фото)

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 липня близько 3:30 російські військові здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв.

Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.

Поранено трьох цивільних: двох чоловіків 37 років та 32-річну жінку.

Пошкоджено низку житлових будинків та школу.

Внаслідок удару зруйнована будівля однієї із шкіл міста, у багатоповерхівці поруч вибиті вікна. У місті пошкоджені нежитлові будівлі та автомобілі.В результаті обстрілу повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок.

Співробітники Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводять огляди місць подій та збирають речові докази.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости